«Славия» Прага – БАТЭ. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире

«Беларусь 5» покажет в прямом эфире первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» Прага – БАТЭ.

Игра состоится 25 июля и начнется в 20.00 по белорусскому времени.

Кроме того, ответная встреча в Борисове, которая состоится 2 августа, также будет показана в прямом эфире.