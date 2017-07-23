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«Славия» Прага – БАТЭ. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире
24.07.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Беларусь 5» покажет в прямом эфире первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» Прага – БАТЭ.
Игра состоится 25 июля и начнется в 20.00 по белорусскому времени.
Кроме того, ответная встреча в Борисове, которая состоится 2 августа, также будет показана в прямом эфире.
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«Беларусь 5» покажет в прямом эфире первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» Прага – БАТЭ.
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