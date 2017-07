Бразильский полузащитник Рафаэль Ледесма перешел в . Об этом сообщили официальный сайт клуба и Twitter игрока.

Бразилец будет выступать под 12 номером.

Последним клубом игрока была латвийская «Елгава», за которую он забил два гола в пяти матчах. Статистику Ледесмы смотрите здесь .

В Беларуси игрок выступал за «Партизан» и минское «Динамо».

Рафаэл Ледесма: «Не прочь вернуться в Беларусь, скучаю по таким дерби, как «Динамо» – БАТЭ»

Happy to announce that from now onwards I’m a player of FC Vitebsk from Belarus