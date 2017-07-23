Виталий Родионов: «Наши тренеры разложили по полочкам особенности игры «Славии». Верю, что все у нас получится»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданием от противостояния со «Славией» в рамках Лиги чемпионов.

- Как оценишь предыдущий вояж БАТЭ?

– Он получился успешным: обыграли «Алашкерт» и пробились в следующий этап. Это стало возможным благодаря сплоченности коллектива. В Армении мы представляли единое целое.

- После того как БАТЭ вышел из затруднительного положения в Ереване, в которое попал после ничьей на «Борисов-Арене», внутреннее напряжение спало?

– На непродолжительное время. Но, по мере того как мы вели подготовку к матчам с пражской «Славией», стало появляться обычное для таких случаев предматчевое волнение. Нет-нет, да и возникали мысли на счет того, как удачно сыграть с чешским чемпионом, как добиться положительного результата. Такое состояние привычно для любого профессионального футболиста.

- «Славия» была серьезной командой и в прошлом сезоне. А нынче и вовсе провела мощную трансферную кампанию, собрав под свои знамена группу опытнейших футболистов с богатым послужным списком. Это на вас не действует устрашающе?

– Вовсе нет. Наоборот, это лишь мобилизует команду. Противостоять такому конкуренту становится еще интереснее. Наши тренеры разложили по полочкам особенности игры «Славии». У пражан очень мощная группа атаки. Но, как у любой команды, у чехов есть не только сильные, но и слабые места. Теперь очень важно закрепить сказанное тренерами в деле и надавить на уязвимые точки соперников.

- Как нужно провести первый матч, чтобы вернуться домой в хорошем настроении?

– Тут все просто: сыграть надежно сзади и постараться забить. Неплохо было бы победить. Впрочем, в матчах подобного ранга даже минимальный выигрыш одной из команд оставляет шансы сопернику. Верю, что все у нас получится! – сказал Родионов.

«Славия» – БАТЭ. Родионов прилетел в Прагу, несмотря на дисквалификацию