«Слуцк» – «Нафтан». Матч будет показан в прямом эфире «Беларусь 5»

«Беларусь 5» покажет два матча 16-го тура в прямом эфире.

Ранее стало известно, что в программу передач попала встреча «Динамо-Минск» – , которая пройдет в воскресенье 30 июля.

Также в эфирной сетке значится матч «Слуцк» – , который состоится в понедельник 31 июля.

Вне эфира остался матч БАТЭ – «Гомель», который состоится в субботу 29 июля. Время его проведения совпадает с матчами Кубка Минска по хоккею, который «Беларусь 5» покажет практически в полном объеме.

«Беларусь 5» покажет 8 из 9 матчей товарищеского «Кубка Минска» в прямом эфире