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«Слуцк» – «Нафтан». Матч будет показан в прямом эфире «Беларусь 5»

24.07.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Беларусь 5» покажет два матча 16-го тура в прямом эфире.

Ранее стало известно, что в программу передач попала встреча «Динамо-Минск» – «Днепр», которая пройдет в воскресенье 30 июля.

Также в эфирной сетке значится матч «Слуцк» – «Нафтан», который состоится в понедельник 31 июля.

Вне эфира остался матч БАТЭ – «Гомель», который состоится в субботу 29 июля. Время его проведения совпадает с матчами Кубка Минска по хоккею, который «Беларусь 5» покажет практически в полном объеме.

«Беларусь 5» покажет 8 из 9 матчей товарищеского «Кубка Минска» в прямом эфире

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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«Беларусь 5» покажет два матча 16-го тура в прямом эфире.

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