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«Слуцк» – «Нафтан». Матч будет показан в прямом эфире «Беларусь 5»
24.07.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Беларусь 5» покажет два матча 16-го тура в прямом эфире.
Ранее стало известно, что в программу передач попала встреча «Динамо-Минск» –
Также в эфирной сетке значится матч «Слуцк» –
Вне эфира остался матч БАТЭ – «Гомель», который состоится в субботу 29 июля. Время его проведения совпадает с матчами Кубка Минска по хоккею, который «Беларусь 5» покажет практически в полном объеме.
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«Беларусь 5» покажет два матча 16-го тура в прямом эфире.
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