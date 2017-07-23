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ЧЕ по современному пятиборью: россияне выиграли золото

24.07.2017 18:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Россияне Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске, сообщает Sputnik.

ЧЕ по современному пятиборью: россияне выиграли золото
© Sputnik Алексей Филиппов
Россиянин Лесун стал чемпионом Европы по пятиборью в Минске

Смешанной эстафетой в понедельник в белорусской столице завершился 26-й чемпионат Европы по современному пятиборью. Золото в этой дисциплине завоевали представители России — Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков, которые набрали в сумме 1436 очков. Серебро досталось итальянцам Алессандре Фрецце и Пьерпаоло Петрони (1430). Бронзовые награды у венгерских спортсменов Шаролты Ковач и Роберта Касы (1419). Белорусские пятиборцы Екатерина Орел и Павел Тихонов набрали 1348 очков и финишировали на 7-м месте среди 11 команд, принимавших участие в соревнованиях.

Победу в медальном зачете по итогам турнира праздновали россияне, в копилке которых четыре награды (два золота и два серебра). Второй в медальном зачете стала сборная Венгрии (одно золото, три серебра, одна бронза). Тройку замкнула команда Италии (1-1-0). Хозяева турнира завоевали лишь две медали — золото и бронзу.

Минск впервые принимал ЧЕ по современному пятиборью. Более 120 спортсменов из 22 стран выступали в бассейне БГУФК (плавание), на велодроме "Минск-Арены" (фехтование) и в олимпийском центре "Ратомка" (верховая езда, стрельба и лазер-ран).

 
Теги: Минск
 
 
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Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете, обойдя венгров и итальянцев.

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