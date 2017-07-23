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Форвард Киш из второго дивизиона Бельгии перешел в «Шахтер»
24.07.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хорватский форвард Томислав Киш перешел в солигорский «Шахтер». Контракт с игроком рассчитан на 1,5 года.
На протяжении двух последних недель 23-летний игрок
В прошлом сезонеКиш выступал во втором дивизионе чемпионата Бельгии за «Серкль Брюгге» и отметился семью точными ударами. Подробная статистика нападающего
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Хорватский форвард Томислав Киш перешел в солигорский «Шахтер».
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