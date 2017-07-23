Марина Кресс: «В нашей игре с китаянками творился форменный судейский беспредел. Вернулась домой вся синяя»

Центровая сборная Беларуси Марина Кресс в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Александром Добрияном поделилась впечатлениями от судейства на недавнем турнире в Китае.

- Недавно сборная Беларуси вернулась с двух турниров в Китае. Судя по тому, что она проиграла все шесть встреч, впечатления остались не самые радужные...

– Ужасные! Две недели показались годом и сильно отразились на моем психологическом состоянии. Шучу, конечно. Но действительно все воспринималось тяжело. Представьте, за это время у нас было девять перелетов. Причем некоторые очень продолжительные — восьмичасовые. Сами же турниры хорошо организованы. Единственный, но огромный минус — ужасное судейство, особенно во второй части соревнований.

В нашей игре с китаянками творился форменный беспредел. Уж насколько я не люблю мягкотелого баскетбола, привыкла играть жестко, но то, что они позволяли, необъяснимо. Вернулась домой вся синяя! Мало того что на чемпионате Европы пришлось играть с «фонарем» под глазом, который получила на греческом турнире, так в Китае разбили верхнюю губу — вся распухла. Неудивительно, что китаянки выиграли оба турнира — так тянули их за уши. Они готовились к Азиатским играм, посмотрим, как сыграют в Ливане — там такого лояльного судейства не дождутся.

- Арбитры местные?

– Да, китайцы. Со значками «ФИБА-Азия». Пусть это меня не украшает, но русский мат они, наверное, выучили. Просто не могла сдерживаться. Теперь не удивляюсь, почему Лена Левченко в свое время приехала оттуда с огромным фингалом, – сказала Кресс.

Напомним, сборная Беларуси уступила в обеих матчах против Китая – 66:84 и 58:84 .