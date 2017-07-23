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Руслан Ротань: «Мы, украинцы, считаем белорусов братским народом»

24.07.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым рассказал о дружбе с белорусским форвардом «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко

- Как украинцы относятся к нашей стране?

– Хорошо! Думаю, это взаимно. Считаем белорусов братским народом. Я часто пересекался с вашими футболистами. Особенно сдружился с Сергеем Корниленко, который когда-то выступал за «Днепр». Очень его уважаю, всегда с удовольствием общаюсь. Последний раз виделись на сборах в Турции — Серега приезжал в составе “Крыльев Советов”. Тепло поговорили, – сказал Ротань.

Напомним, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Славия» Ротаня встретится с БАТЭ.

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Полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым рассказал о дружбе с белорусским форвардом...

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