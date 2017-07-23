Сергей Матвейчик: «Судува» в третьем раунде, мы в одном месте. Я там виноват – можно сказать, снял Кубарева»

Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик прокомментировал акцию в поддержку бывшего главного тренера команды Олега Кубарева .

– «Судува» в третьем раунде, мы – в одном месте. Поэтому это мало кого сегодня интересует. Я там виноват – можно сказать, снял тренера. Что мне теперь рассказывать, было нарушение или нет? Его там вообще не было , но кому я могу это объяснить. Вот сегодня слова благодарности ему. Как-никак, он нас настраивал на очень серьезные вещи. Но все в жизни бывает, – сказал Матвейчик в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

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