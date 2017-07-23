|
Сергей Матвейчик: «Судува» в третьем раунде, мы в одном месте. Я там виноват – можно сказать, снял Кубарева»
24.07.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик прокомментировал
– «Судува» в третьем раунде, мы – в одном месте. Поэтому это мало кого сегодня интересует. Я там виноват – можно сказать, снял тренера. Что мне теперь рассказывать, было нарушение или нет?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Матвейчик: «Судува» в третьем раунде, мы в одном месте. Я там виноват – можно сказать, снял Кубарева»
Защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик прокомментировал акцию в поддержку бывшего главного тренера команды Олега Кубарева.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии