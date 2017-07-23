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Кубарев близок к тому, чтобы возглавить «Торпедо-БелАЗ»

24.07.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский тренер Олег Кубарев близок к тому, чтобы возглавить «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, ранее Кубарев покинул «Шахтер», а «Торпедо-БелАЗ» прекратил сотрудничество с Игорем Криушенко.

Ранее сообщалось, что жодинцев может возглавить Олег Дулуб.

Кубарев уже возглавлял «Торпедо-БелАЗ» с 2006 по 2009 года.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский тренер Олег Кубарев близок к тому, чтобы возглавить «Торпедо-БелАЗ».

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