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Кубарев близок к тому, чтобы возглавить «Торпедо-БелАЗ»
24.07.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусский тренер
Напомним, ранее Кубарев покинул
Ранее сообщалось, что жодинцев
Кубарев уже возглавлял «Торпедо-БелАЗ» с 2006 по 2009 года.
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский тренер Олег Кубарев близок к тому, чтобы возглавить «Торпедо-БелАЗ».
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