Марек Зуб: «Белорусы по сравнению с поляками, литовцами и латышами более спокойные, им не хватает агрессии. Для футбола это не очень хорошо»
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Главный тренер
Марек Зуб порассуждал о менталитете белорусских футболистов. «Шахтера»
– У «Шахтера» немного другой характер, в игре нужно его изменить. Я и должен это сделать. Считаю, что смогу – у меня есть идеи. Надо использовать игроков – вытащить то, что у них есть внутри. То, что они умеют с мячом, видно на поле. Но внутри у них еще есть резервы. Главное – изменить что-то в голове. Белорусы по сравнению с поляками, литовцами и латышами психологически другие. Они спокойнее. В жизни это хорошо, но для футбола – нет. Белорусам не хватает агрессивности и внутренней силы в некоторых моментах. Хотелось бы немного разбудить в подопечных эти качества. Понятно, что менталитет трудно поменять. Но я буду к этому стремиться, – сказал Зуб в эфире «Арены» на «Беларусь 1».
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Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб порассуждал о менталитете белорусских футболистов.
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