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Никита Букаткин: «Бартошек? Попали в Лигу Европы по кратчайшему пути – и здесь начинается что-то непонятное»

24.07.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Никита Букаткин в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом поделился мнением о слухах вокруг назначения Мацея Бартошека на пост главного тренера брестского «Динамо».

– Много небеспочвенной информации было насчет возможной смены Журавля на Мацея Бартошека. Она нервировала коллектив?

– Естественно, слухи не могли пройти мимо команды. Однако мы их особо не обсуждали: разве что вскользь – и то не на тренировках или в раздевалке. Но когда порой поднимали тему вне рабочего процесса, то понимали: ничего хорошего такие новости в разгар сезона в плане психологического микроклимата не несут. 

Однако общего упаднического настроения или негативного фона не наблюдалось. Все футболисты были за Журавля и хотели играть под его руководством. Да, в чемпионате у «Динамо» не все хорошо – может, не успевали восстанавливаться морально. Очень многое было поставлено на кон в Кубке, где прошли минское «Динамо» и БАТЭ, а в финале одолели «Шахтер». Попали в Лигу Европы по кратчайшему пути – и здесь начинается что-то непонятное. Вот где команда уже в первый год при новом тренере и коллективе давала результат во всех турнирах? Так не бывает… – сказал Букаткин.

 
 
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Полузащитник Никита Букаткин в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом поделился мнением о слухах вокруг назначения Мацея Бартошека на пост...

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