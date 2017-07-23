Марек Зуб: «Если во всей Беларуси условия для футбола как в Солигорске, то вы живете почти в футбольном раю»

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб сделал комплимент условиям для футбольного клуба в Солигорске.

– Если во всей стране условия для футбола как в Солигорске, то вы живете почти в футбольном раю, – сказал Зуб в эфире «Арены» на «Беларусь 1».