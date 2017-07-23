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Марек Зуб: «Если во всей Беларуси условия для футбола как в Солигорске, то вы живете почти в футбольном раю»
24.07.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб сделал комплимент условиям для футбольного клуба в Солигорске.
– Если во всей стране условия для футбола как в Солигорске, то вы живете почти в футбольном раю, – сказал Зуб в эфире «Арены» на «Беларусь 1».
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Марек Зуб: «Если во всей Беларуси условия для футбола как в Солигорске, то вы живете почти в футбольном раю»
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб сделал комплимент условиям для футбольного клуба в Солигорске.
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