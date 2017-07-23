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Плавание. Чемпионат мира. Шестрем, Хоссу и Пити выиграли золотые медали и другие результаты

24.07.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Бен Прауд (Великобритания) — 22,75
2. Николас Сантос (Бразилия) — 22,79
3. Андрей Говоров (Украина) — 22,84

100 м, брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 57,47
2. Кевин Кордс (США) – 58,79
3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,05

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Сара Шестрем (Швеция) – 55,53
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,18
3. Келси Уоррелл (США) – 56,37

200 м, комплексное плавание

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.07,00
2. Юи Охаси (Япония) – 2.07,91
3. Мэдисон Кокс (США) – 2.09,71

 
 
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В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.

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