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Плавание. Чемпионат мира. Шестрем, Хоссу и Пити выиграли золотые медали и другие результаты
24.07.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Бен Прауд (Великобритания) — 22,75
100 м, брасс
1. Адам Пити (Великобритания) – 57,47
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Сара Шестрем (Швеция) – 55,53
200 м, комплексное плавание
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.07,00
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В Будапеште продолжается плавательный турнир чемпионата мира по водным видам спорта.
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