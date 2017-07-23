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Чешские журналисты проигнорировали пресс-конференцию Ермаковича

24.07.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Медиапланы БАТЭ впреддверии лигочемпионского противостояния со «Славией» претерпели изменения.

Перед предыгровой тренировкой на пражском стадионе «Эден» планировалась пресс-конференция рулевого БАТЭ Александра Ермаковича.

Однако ввиду отсутствия местных журналистов она была перенесена во флеш-зону арены, где специалист ответил на несколько вопросов корреспондента пресс-службы борисовского клуба.

 
 
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Медиапланы БАТЭ впреддверии лигочемпионского противостояния со «Славией» претерпели изменения.

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