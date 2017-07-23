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Сергей Канашиц: «Ковальчука на пресс-конференции все время поправляли. Зато теперь он джинсы может себе купить, ведь год назад питался редиской с грядки»
24.07.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «СБ Беларусь Сегодня» Сергей Канашиц поделился мнением о
– Сергей Ковальчук, который сидит на пресс-конференции и чувствует себя... конечно, не очень уверенно, ведь его все время поправляли по поводу того, что надо говорить и в какую степь. Так вот, тем не менее, он теперь может позволить себе джинсы купить, потому что год назад говорил, что
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Сергей Канашиц: «Ковальчука на пресс-конференции все время поправляли. Зато теперь он джинсы может себе купить, ведь год назад питался редиской с грядки»
Журналист «СБ Беларусь Сегодня» Сергей Канашиц поделился мнением о резонансной пресс-конференции брестского «Динамо».
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