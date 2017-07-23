Месси проводит лучшую предсезонку в истории по беговым показателям

Игроки «Барселоны» продолжают проходить предсезонную подготовку.

Во время тренировок на всех футболистов каталонского клуба надеты GPS-датчики для отслеживания их физического состояния и мониторинга различных показателей.

Сообщается, что форвард «Барселоны» Лионель Месси демонстрирует на предсезонке лучшие показатели в своей карьере. Игрок сборной Аргентины показывает рекордные результаты по общему пробегу, ускорению, максимальной скорости, дыхательной выносливости и другим параметрам.