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Валерий Карпин об уходе с «Матч ТВ»: «Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел»
24.07.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал об уходе с телеканала.
– Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?
– В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.
– Вышли за штат или ушли совсем?
– В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.
– И все же у паузы должна быть причина.
– Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.
– Есть ли у вас конкретное предложение о тренерской работе?
– Ничего конкретного на данный момент нет. Пока просто отдых, пауза.
– Вы ведь только из отпуска.
– Как раз в отпуске и принял решение приостановить работу на ТВ. Сейчас так будет лучше, на мой взгляд.
– По интернету гуляет версия: ваш уход – протест против снятия с эфира сегодняшней программы «Тотальный разбор».
– Слышал эти домыслы: Карпин ушел, потому что сняли с эфира «Тотальный» разбор». Хочу внести ясность. Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел, – сказал Карпин.
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Валерий Карпин об уходе с «Матч ТВ»: «Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел»
Бывший эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал об уходе с телеканала.
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