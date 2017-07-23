Валерий Карпин об уходе с «Матч ТВ»: «Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел»

Бывший эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал об уходе с телеканала.

– Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?

– В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.

– Вышли за штат или ушли совсем?

– В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.

– И все же у паузы должна быть причина.

– Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.

– Есть ли у вас конкретное предложение о тренерской работе?

– Ничего конкретного на данный момент нет. Пока просто отдых, пауза.

– Вы ведь только из отпуска.

– Как раз в отпуске и принял решение приостановить работу на ТВ. Сейчас так будет лучше, на мой взгляд.

– По интернету гуляет версия: ваш уход – протест против снятия с эфира сегодняшней программы «Тотальный разбор».

– Слышал эти домыслы: Карпин ушел, потому что сняли с эфира «Тотальный» разбор». Хочу внести ясность. Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел, – сказал Карпин.