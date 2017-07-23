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НБА. «Селтикс» проявляют интерес к Кайри Ирвингу
24.07.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Бостон» заинтересован в приобретении Кайри Ирвинга. По информации ESPN.com, «Селтикс» попросили «Кавальерс» держать их в курсе возможных сделок с участием звездного разыгрывающего.
Сделка с «Бостоном» маловероятна, поскольку «Кливленд» вряд ли предпочтет отдать Ирвинга своему принципиальному сопернику по Восточной конференции.
По сообщениям СМИ, Ирвинг заинтересован в переходе в «Сан-Антонио», «Майами», «Миннесоту» или «Нью-Йорк».
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«Бостон» заинтересован в приобретении Кайри Ирвинга.
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