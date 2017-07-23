ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Селтикс» проявляют интерес к Кайри Ирвингу

24.07.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Бостон» заинтересован в приобретении Кайри Ирвинга. По информации ESPN.com, «Селтикс» попросили «Кавальерс» держать их в курсе возможных сделок с участием звездного разыгрывающего.

Сделка с «Бостоном» маловероятна, поскольку «Кливленд» вряд ли предпочтет отдать Ирвинга своему принципиальному сопернику по Восточной конференции.

По сообщениям СМИ, Ирвинг заинтересован в переходе в «Сан-Антонио», «Майами», «Миннесоту» или «Нью-Йорк».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бостон» заинтересован в приобретении Кайри Ирвинга.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Канашиц: «Ковальчука на пресс-конференции все время поправляли. Зато теперь он джинсы может себе купить, ведь год назад питался редиской с грядки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика