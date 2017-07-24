Николай Ходасевич: «Я провожу прямую параллель между «Белшиной» и брестским «Динамо»

Телеведущие Николай Ходасевич и в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5» порассуждали о последних трансферных новостях брестского «Динамо».

Николай Ходасевич: Наиболее бурно трансферная кампания протекает в Бресте. Там много новичков, а теперь брестчане начинают ростер постепенно разгружать. Мозолевский ушел, Демешко завершил карьеру, Букаткин еще весной выводил команду с капитанской повязкой, Чиж и Герман отданы в аренду «Атлантасу». Но нужно отметить, что произошел бы сильный негативный бум, если бы команду покинул .

Василий Хомутовский: Полностью согласен. Рома для – легенда. И если человек в своем возрасте может на 30 минут выходить, помогать команде и давать пример молодежи, то этот человек команде обязательно нужен.

Николай Ходасевич: Ты рассматриваешь этот момент с футбольной точки зрения, а я провожу прямую параллель с «Белшиной». Оттуда достаточно хирургическим методом списал всех лидеров и этот проект быстро преобразился. Брестчане с этим торопиться не стали. Но летом тихонечко мы увидим во втором круге совершенно другую команду.

Василий Хомутовский: Надеюсь, что Журавель имеет влияние на все эти перемены. Мы знаем его уровень как тренера. И если последнее слово было за ним, мы можем не волноваться за «Динамо».

Николай Ходасевич: Но это большой вопрос, было ли за ним последнее слово.