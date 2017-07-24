«Динамо-Брест» – «Альтах». Хомутовский признал вину Малерба лишь в одном из трех пропущенных голов

Экс-голкипер сборной Беларуси, а ныне телеведущий Василий Хомутовский поделился мнением об игре Жереми Малерба в ответном матче 2-го квалификационного раунда с «Альтахом».

– В первом голе Малербу можно предъявить большие претензии. Он изначально занимал неправильную позицию, находясь в 10-11 метрах от линии ворот. Игрок пробил с центра поля – Малерб начал пятиться, но траектория была хорошей и он залетел в ворота. И обратите внимание: он начинает движение одним приставным боком, затем идет приставным шагом другим боком. А затем он просто не скоординировался рукой. Во-первых, в таких ситуациях вратарь не должен работать приставным шагом. Во-вторых, он потерял время, перестраиваясь с одной стороны на другую. Здесь у него техническая ошибка.

Во втором мяче Малерб не виноват. Он выдвинулся на 3-4 метра – но в данном случае он поступил правильно. Но мяч попал в колено защитнику и улетел голкиперу за спину. Если бы Малерб скоординировался и перевел мяч над перекладиной, это был бы лучший сейв сезона. В общем, претензий к Малербу нет: он занимал правильную позицию. Стоять к воротам ближе, как и стоять на линии вратарской, было бы неправильно.

В третьем голе ныжно предъявить претензии к защитникам. Позиция Малерба была правильной. В момент удара он остановился. Он перемещался, но в момент удара остановился – так что его позиция была правильной. Игрок «Альтаха» пробил головой – и все зависело от реакции Малерба. Он мяч зацепил, но ему чуть не хватило. Безусловно, защитники в такой ситуации не должны давать без сопротивления пробить. Второй и третий голы «Альтаха» – коллективная вина, – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

Малерб пропустил с центра поля, а потом еще и в ближний угол: так разгромили Брест