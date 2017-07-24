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"Беларусь 5" покажет матч Лиги чемпионов между БАТЭ и "Славией"
24.07.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" покажет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" (Прага) — БАТЭ (Борисов), сообщил корреспонденту Sputnik директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.
Поединок третьего отборочного раунда ЛЧ между "Славией" и БАТЭ состоится во вторник, 25 июля, в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (по минскому времени).
"Игру из Праги "Беларусь 5" покажет 25 июля в прямом эфире. Начало трансляции в 19:55", — рассказал Булацкий.
Он также добавил, что белорусские болельщики смогут в прямом эфире увидеть ответный поединок в Борисове, который состоится через неделю, 2 августа. Начало матча в 20:00.
В понедельник борисовчане прибыли в столицу Чехии и провели на стадионе "Эден" тренировку. Главный тренер команды Александр Ермакович взял на выездную встречу 21 футболиста:
вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Артур Пикк, Евгений Яблонский;
полузащитники — Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;
нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
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Руководство телеканала достигло договоренности о показе в прямом эфире двух матчей третьего квалификационного раунда ЛЧ.
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