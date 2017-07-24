МИНСК, 24 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" покажет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" (Прага) — БАТЭ (Борисов), сообщил корреспонденту Sputnik директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.

Поединок третьего отборочного раунда ЛЧ между "Славией" и БАТЭ состоится во вторник, 25 июля, в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (по минскому времени).

"Игру из Праги "Беларусь 5" покажет 25 июля в прямом эфире. Начало трансляции в 19:55", — рассказал Булацкий.

Он также добавил, что белорусские болельщики смогут в прямом эфире увидеть ответный поединок в Борисове, который состоится через неделю, 2 августа. Начало матча в 20:00.

В понедельник борисовчане прибыли в столицу Чехии и провели на стадионе "Эден" тренировку. Главный тренер команды Александр Ермакович взял на выездную встречу 21 футболиста:

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Артур Пикк, Евгений Яблонский;

полузащитники — Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.