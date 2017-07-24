ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беларусь 5" покажет матч Лиги чемпионов между БАТЭ и "Славией"

24.07.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" покажет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" (Прага) — БАТЭ (Борисов), сообщил корреспонденту Sputnik директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.

Поединок третьего отборочного раунда ЛЧ между "Славией" и БАТЭ состоится во вторник, 25 июля, в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (по минскому времени).

"Игру из Праги "Беларусь 5" покажет 25 июля в прямом эфире. Начало трансляции в 19:55", — рассказал Булацкий.

Он также добавил, что белорусские болельщики смогут в прямом эфире увидеть ответный поединок в Борисове, который состоится через неделю, 2 августа. Начало матча в 20:00.

В понедельник борисовчане прибыли в столицу Чехии и провели на стадионе "Эден" тренировку. Главный тренер команды Александр Ермакович взял на выездную встречу 21 футболиста:

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Артур Пикк, Евгений Яблонский;

полузащитники — Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство телеканала достигло договоренности о показе в прямом эфире двух матчей третьего квалификационного раунда ЛЧ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Канашиц: «Ковальчука на пресс-конференции все время поправляли. Зато теперь он джинсы может себе купить, ведь год назад питался редиской с грядки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика