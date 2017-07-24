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Россия проведет ЧМ по боксу в 2019 году

24.07.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2019 году пройдет в России, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

В понедельник в Москве состоялось заседание Исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), на котором было принято решение по стране-хозяйке мирового первенства 2019 года.

"На конгрессе принято решение в пользу России", — сообщил Кремлев.

Он уточнил, что соревнования пройдут в Сочи во дворце "Айсберг".

Кроме России, на право проведения ЧМ претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз подобные соревнования проходили на территории России 28 лет назад.

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