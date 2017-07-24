«ПСЖ» готов включить Лукаса Моуру или Матюиди в сделку по Санчесу

Руководство «ПСЖ» продолжает вести переговоры о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Парижский клуб готов включить в сделку права на полузащитника Лукаса Моуру или Блеза Матюиди, а также доплатить некоторую сумму. Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предлагает за Санчеса 35 миллионов фунтов.

Руководство «Арсенала» и главный тренер Арсен Венгер заявляли, что не собираются продавать игрока сборной Чили нынешним летом, несмотря на то, что срок действия его контракта с лондонцами истекает в июне 2018 года.