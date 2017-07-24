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«ПСЖ» готов включить Лукаса Моуру или Матюиди в сделку по Санчесу
25.07.2017 03:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «ПСЖ» продолжает вести переговоры о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Парижский клуб готов включить в сделку права на полузащитника Лукаса Моуру или Блеза Матюиди, а также доплатить некоторую сумму. Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предлагает за Санчеса 35 миллионов фунтов.
Руководство «Арсенала» и главный тренер Арсен Венгер заявляли, что не собираются продавать игрока сборной Чили нынешним летом, несмотря на то, что срок действия его контракта с лондонцами истекает в июне 2018 года.
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Руководство «ПСЖ» продолжает вести переговоры о трансфере форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.
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