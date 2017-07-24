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«Челси» готов потратить нынешним летом 250 млн фунтов

25.07.2017 01:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Челси» готово потратить 250 миллионов фунтов на новичков нынешним летом.

В клубе хотят поддержать главного тренера Антонио Конте и подписать еще 4 игроков: защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, игрока «Ювентуса» Алекса Сандро, хавбека «Интера» Антонио Кандреву и форварда «Суонси» Фернандо Льоренте.

Ранее «Челси» уже завершил трансферы нападающего «Реала» Альваро Мораты, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера и хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко, заплатив за них около 150 млн евро.

 

 
 
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Руководство «Челси» готово потратить 250 миллионов фунтов на новичков нынешним летом.

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