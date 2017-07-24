Главный тренер «Славии»: «Мы знаем, как играть против БАТЭ. Тем не менее, я бы не стал недооценивать силу соперника»

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от противостояния с в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мы, как и наше руководство, хотим двигаться вперед, а потому ощущаем давление. Мы уважаем БАТЭ – это опытная команда, которая каждый год выступает в еврокубках. Но несмотря на то, что белорусская команда сильна, мы хотим двигаться вперед.

Любое поражение будет разочарованием. Мы понимаем, что нас ждет, но я считаю, что это не будет связывать нам ноги и не отразиться на нашей игре.

Я не буду раскрывать слабые стороны соперника. В своем чемпионате БАТЭ долгое время выигрывает титулы, они умеют хорошо атаковать, в их составе есть отличные скоростные игроки. Но я считаю, что мы найдем правильную тактику и добьемся хорошего результата перед ответным матчем.

Мы знаем, как играть против БАТЭ. Белорусы хотят забить на выезде, но мы должны не позволить им сделать это. Я хотел бы, чтобы мы в домашнем матче выиграли. Тем не менее, я бы не стал недооценивать силу противника, – сказал Шилгавы.