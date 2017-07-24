«Славия» Прага – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 8,6

Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов.

Букмекеры считают пражскую «Славию» фаворитом противостояния с БАТЭ.

БК «Париматч» на победу «Славии» выставил коэффициент 1,44, на победу БАТЭ – 7,90, на ничью – 4,40.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Славии» – 1,47, победа БАТЭ – 8,60, ничья – 4,35.

Коэффициент на проход БАТЭ в следующий раунд – 3,20, на «Славию» – 1,37.

Матч «Славия» Прага – БАТЭ начнется в 20.00 по белорусскому времени.