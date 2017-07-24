ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Славия» Прага – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 8,6

25.07.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов.

Букмекеры считают пражскую «Славию» фаворитом противостояния с БАТЭ.

БК «Париматч» на победу «Славии» выставил коэффициент 1,44, на победу БАТЭ – 7,90, на ничью – 4,40.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Славии» – 1,47, победа БАТЭ – 8,60, ничья – 4,35.

Коэффициент на проход БАТЭ в следующий раунд – 3,20, на «Славию» – 1,37.

Матч «Славия» Прага – БАТЭ начнется в 20.00 по белорусскому времени.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«ПСЖ» готов включить Лукаса Моуру или Матюиди в сделку по Санчесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика