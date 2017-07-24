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«Славия» Прага – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 8,6
25.07.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов.
Букмекеры считают пражскую «Славию» фаворитом противостояния с БАТЭ.
БК «Париматч» на победу «Славии» выставил коэффициент 1,44, на победу БАТЭ – 7,90, на ничью – 4,40.
«Марафон» выставил следующие котировки: победа «Славии» – 1,47, победа БАТЭ – 8,60, ничья – 4,35.
Коэффициент на проход БАТЭ в следующий раунд – 3,20, на «Славию» – 1,37.
Матч «Славия» Прага – БАТЭ начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов.
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