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Никита Букаткин: «Журавель не формировал состав? Вообще в прессе сейчас очень много ненужного»

25.07.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Никита Букаткин в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу объяснил, как определялся стартовый состав брестского «Динамо».

– Среди специалистов, журналистов и болельщиков ходили разговоры, что Владимир Иванович не все решает сам в части формирования состава.

– Если тренер определяет конкретный состав на матч — значит, он доверяет именно этим футболистам. Все остальное без комментариев. А домыслы можно строить какие угодно. Вообще в прессе сейчас очень много ненужного: один что-то узнал, но не проверил, второй подхватил... От лишних вбросов никому не становится спокойнее. Впрочем, от этого никогда не уйти: горяченькое любят все, – сказал Букаткин.

Никита Букаткин: «Моя игра немного не устраивала руководство брестского «Динамо»

 
 
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Полузащитник Никита Букаткин в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу объяснил, как определялся стартовый состав брестского «Динамо».

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