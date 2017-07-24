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Никита Букаткин: «Журавель не формировал состав? Вообще в прессе сейчас очень много ненужного»
25.07.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Никита Букаткин в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу объяснил, как определялся стартовый состав брестского «Динамо».
– Среди специалистов, журналистов и болельщиков ходили разговоры, что Владимир Иванович не все решает сам в части формирования состава.
– Если тренер определяет конкретный состав на матч — значит, он доверяет именно этим футболистам. Все остальное без комментариев. А домыслы можно строить какие угодно. Вообще в прессе сейчас очень много ненужного: один что-то узнал, но не проверил, второй подхватил... От лишних вбросов никому не становится спокойнее. Впрочем, от этого никогда не уйти: горяченькое любят все, – сказал Букаткин.
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Полузащитник Никита Букаткин в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу объяснил, как определялся стартовый состав брестского «Динамо».
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