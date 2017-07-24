Руслан Ротань: «Отправился ли бы воевать? Не могу сказать. Есть война, а есть мирная жизнь»

Украинский игрок пражской Руслан Ротань в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву рассказал о ситуации в Днепре.

– В Днепре ситуация спокойная?

– Нормальная. Город находится в двухстах километрах от войны, которая ведется на востоке. Днепр принял много больных, раненых, простых беженцев, открыл людям двери, дал крышу над головой, которой они оказались лишены. В общем, здорово помог в критической ситуации. Сейчас в городе много народу с востока Украины.

– Пришла бы вам повестка — отправились бы воевать?

– Не знаю. Не могу сказать. Есть война, а есть мирная жизнь... В общем, это сложный вопрос. Риторический.

– Какое у вас представление о ?

– Тщательно изучаем команду. В составе много хороших футболистов. Честно говоря, давно слежу за борисовчанами. Их достоинством всегда были коллективные действия. Обратил внимание на БАТЭ, когда он стал регулярно участвовать в групповых стадиях еврокубков. Болел за ребят — это же наши, представители бывшего СССР.

– Российские команды для вас тоже «наши»?

– А это уже политический вопрос! Не буду на него отвечать, – сказал Ротань.