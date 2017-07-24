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Сергей Кайко: «В брестском «Динамо» больше вопросов к Журавелю»

25.07.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор «Прессбола Сергей Кайко поделился мнением о главном тренере брестском «Динамо».

«Больше вопросов к Журавелю. И не только потому, что в отличие от коллеги (Сергея Ковальчука – прим.) он всегда мог позволить себе новые джинсы. Вопросы вообще не про толщину кошелька, хотя, конечно, это тоже важно.

Интересно другое. Легко ли быть в ладах с собой, когда к тебе такое отношение? Когда работодателем устроена трансферная лихорадка с симптомами навязывания состава. Когда кругом говорят, что клуб ищет нового тренера и активно ведет диалог с другим человеком.

Не унизительно ли пребывать в положении «недоуволенного» — как его видят болельщики и коллеги по цеху? И не иметь возможности сказать по этому поводу ничего, кроме: «Присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом, которые закреплены действующим контрактом, продолжаются».

И, может, главное: как соотносится все это с самоощущением профессионала, который пять раз выигрывал серебряные медали и поднимал минское «Динамо» в группу Лиги Европы? Если соотносится плохо, не проще ли хлопнуть дверью и то самое заявление все-таки написать?» – сказал Кайко.

 
 
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Главный редактор «Прессбола Сергей Кайко поделился мнением о главном тренере брестском «Динамо».

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