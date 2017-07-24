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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. БАТЭ в гостях у пражской «Славии»
25.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первый матч
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Первый матч Прямая трансляция – «Беларусь 5» ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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