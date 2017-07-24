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Представители «Барселоны» прибыли в Англию на переговоры по Коутиньо, «Ливерпуль» требует 100 млн евро

25.07.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» ведет работу по приобретению у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо.

Представители каталонского клуба прибыли в Лондон на переговоры и считают, что сделку можно согласовать, несмотря на нежелание «Ливерпуля» расставаться с игроком.

Мерсисайдцы могут продать бразильского хавбека, но на данный момент только за сумму не менее 100 миллионов евро. Переговоры продолжаются.

«Барселона» давно заинтересована в Коутиньо, однако переговоры были приторможены из-за работы каталонцев по трансферу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Сейчас руководство сине-гранатовых рассчитывает договориться о приобретении Коутиньо примерно за 80 миллионов евро.

 
 
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«Барселона» ведет работу по приобретению у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо.

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