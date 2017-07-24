Виолетта Скворцова: «Не могу объяснить свой поступок. Это просто такой порыв, не смогла стоять на пьедестале под чужой гимн»

Белоруска Виолетта Скворцова после победы на юниорском чемпионате вернулась домой.

«Чужой гимн? Просто произошла ошибка, поэтому организаторы сразу же принесли извинения, а через некоторое время — и в письменой форме. Предложили заново провести награждение. Мы извинения приняли, и все разрешилось удачным образом.

Соперницы на тот момент ничего не сказали. А на следующий день я перед девчонками очень извинилась, ведь это было и их награждение тоже. Они все поняли, они такие же спортсменки и тоже хотят услышать гимн своей страны.

Не считаю, что это был какой-то геройский поступок. Это просто такой порыв, я не смогла стоять на пьедестале под чужой гимн. Не могу объяснить и проанализировать свой поступок. Мне очень приятно, но просто попрошу вас, чтобы эта тема себя исчерпала, не знаю, что сказать еще», – сказала Скворцова.

Чемпионка из Беларуси покинула церемонию награждения, услышав чужой гимн. Эта девушка сделала наши выходные