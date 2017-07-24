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Виолетта Скворцова: «Не могу объяснить свой поступок. Это просто такой порыв, не смогла стоять на пьедестале под чужой гимн»

25.07.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Виолетта Скворцова после победы на юниорском чемпионате вернулась домой.

«Чужой гимн? Просто произошла ошибка, поэтому организаторы сразу же принесли извинения, а через некоторое время — и в письменой форме. Предложили заново провести награждение. Мы извинения приняли, и все разрешилось удачным образом.

Соперницы на тот момент ничего не сказали. А на следующий день я перед девчонками очень извинилась, ведь это было и их награждение тоже. Они все поняли, они такие же спортсменки и тоже хотят услышать гимн своей страны.

Не считаю, что это был какой-то геройский поступок. Это просто такой порыв, я не смогла стоять на пьедестале под чужой гимн. Не могу объяснить и проанализировать свой поступок. Мне очень приятно, но просто попрошу вас, чтобы эта тема себя исчерпала, не знаю, что сказать еще», – сказала Скворцова.

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Белоруска Виолетта Скворцова после победы на юниорском чемпионате вернулась домой.

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