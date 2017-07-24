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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. АЕК примет ЦСКА, киевское «Динамо» – «Янг Бойз» и другие матчи
25.07.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет «Янг Бойз», а «Ницца» встретится с «Аяксом».
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Ответный матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. АЕК примет ЦСКА, киевское «Динамо» – «Янг Бойз» и другие матчи
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет «Янг Бойз», а «Ницца» встретится с «Аяксом».
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