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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. АЕК примет ЦСКА, киевское «Динамо» – «Янг Бойз» и другие матчи

25.07.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет «Янг Бойз», а «Ницца» встретится с «Аяксом».

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Карабах Азербайджан – Шериф Молдова
Дата проведения
25 июля, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
Онлайн матча
АЕК Греция – ЦСКА Россия
Дата проведения
25 июля, 20.30, «Спирос Луис»
Онлайн матча
Стяуа Румыния – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
25 июля, 20.30, «Национальный стадион»
Онлайн матча
Партизан Сербия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
25 июля, 21.45, «Партизан»
Онлайн матча
Астана Казахстан – Легия Польша
Дата проведения
26 июля, 17.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
Динамо Киев Украина – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
26 июля, 19.30, «НСК Олимпийский»
Онлайн матча
Ред Булл Австрия – Риека Хорватия
Дата проведения
26 июля, 19.45, «Ред Булл Арена»
Онлайн матча
Хапоэль Беер-Шева Израиль – Лудогорец Болгария
Дата проведения
26 июля, 20.00, «Тото Тернер»
Онлайн матча
Вииторул Румыния – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
26 июля, 21.00, «Стадионул Чентрал»
Онлайн матча
Марибор Словения – Хафнарфьордур Исландия
Дата проведения
26 июля, 21.20, «Людски врт»
Онлайн матча
Селтик Шотландия – Русенборг Норвегия
Дата проведения
26 июля, 21.45, «Селтик Парк»
Онлайн матча
Ницца Франция – Аякс Голландия
Дата проведения
26 июля, 21.45, «Стад де Нис»
Онлайн матча
Брюгге Бельгия – Истанбул Турция
Дата проведения
26 июля, 22.00, «Ян Брейдель»
Онлайн матча

Ответный матч

Вардар Македония – Копенгаген Дания
Дата проведения
25 июля, 21.00, «Филипп II»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Календарь Лиги чемпионов

 
 
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет «Янг Бойз», а «Ницца» встретится с «Аяксом».

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