|
Алексей Морозов о допинге у Зарипова: «Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение»
25.07.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Алексей Морозов, игравший вместе Данисом Зариповым в «Ак Барсе», прокомментировал информацию о 2-летней дисквалификации хоккеиста за допинг.
«Обидно, что так все получилось. Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение – доктора или кого-то другого. Болельщики «Ак Барса» только порадовались его возвращению, и пришла такая неприятная новость.
Ситуация с недавним подписанием контракта Зариповым выглядит нелепо, если о дисквалификации знали. Заседание в ИИХФ прошло недавно. Мы недавно получили результаты.
Очень жаль, что все сложилось именно так. О своих дальнейших планах лучше расскажет сам Данис, – сообщил Морозов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Морозов о допинге у Зарипова: «Данис никогда не был замешан в таких ситуациях. Не знаю, чье это упущение»
Алексей Морозов, игравший вместе Данисом Зариповым в «Ак Барсе», прокомментировал информацию о 2-летней дисквалификации хоккеиста за допинг.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии