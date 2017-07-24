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Михаил Мироненков: «Готов вкладывать 1 миллион долларов в год, если минское «Торпедо» выйдет в высшую лигу»

25.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков рассказал о планах клуба.

«Готов вкладывать 1 миллион долларов в год, если минское «Торпедо» выйдет в высшую лигу.

Не знаю сегодняшних бюджетов в высшей лиге, но по опыту с «Торпедо-Жодино» помню, что у нас были скромные финансовые возможности, но ставили задачу попасть в тройку. Сейчас все точно также. Не величина бюджета является гарантом результата, а его эффективное использование. Могу сказать, что сейчас наш бюджет мог бы быть в пятерке по Беларуси.

Задачу выйти в высшую лигу не ставим. Главная задача – комплектование команды, развитие инфраструктуры. Безусловно, у нас хорошие шансы выйти в высшую лигу. По финансам я уже готов.

Надолго ли я в белорусском футболе? Это не только от меня зависит. Зависит от того, удастся ли найти заинтересованных людей, которые хотят так же, как и я чего-то достичь в жизни. Это касается и игроков, и тренеров. Не ищу компаньонов, ищу партнеров.

Рассчитывали, что после первого круга результат у «Торпедо» будет лучше и по количеству набранных очков, и по игре. Серьезно готовились к сезону, провели несколько сборов. Может быть, где-то недооценили уровень сопротивления или на нас настраиваются.

Сложно оценить уровень первой лиги, потому что недавно вернулся в белорусский футбол. Считаю, что уровень низкий. В том числе и из-за того, как и где команды тренируются.

Менять тренерский штаб не собираемся, но хотим его усилить. Плюс в это трансферное окно усилимся новыми футболистами. Может, будет громкий переход. Но тут не только от нас зависит», – сказал Мироненков.

 
 
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Инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков рассказал о планах клуба.

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