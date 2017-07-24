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Российские, турецкий, испанские клубы интересуются полузащитником минского «Динамо» Нойоком
25.07.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок вызвал интерес сразу у четырех иностранных клубов.
Предложения 25-летнему футболисту поступили из России, Турции, Испании и Израиля.
Скауты из этих стран уже приезжали на матчи минского «Динамо», чтобы посмотреть на хавбека в действии.
Воспитанник «Шахтера» хорошо себя зарекомендовал в белорусском клубе и удостоился капитанской повязки.
Статистику Нойока в нынешнем сезоне смотрите
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Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок вызвал интерес сразу у четырех иностранных клубов.
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