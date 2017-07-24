Российские, турецкий, испанские клубы интересуются полузащитником минского «Динамо» Нойоком

Полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок вызвал интерес сразу у четырех иностранных клубов.

Предложения 25-летнему футболисту поступили из России, Турции, Испании и Израиля.

Скауты из этих стран уже приезжали на матчи минского «Динамо», чтобы посмотреть на хавбека в действии.

Воспитанник «Шахтера» хорошо себя зарекомендовал в белорусском клубе и удостоился капитанской повязки.

Статистику Нойока в нынешнем сезоне смотрите здесь.