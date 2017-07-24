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«Славия» Прага – БАТЭ. Матч посетят 18100 зрителей, из них 150 – болельщики борисовчан
25.07.2017 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня борисовский БАТЭ проведет в гостях первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Славии».
На игре ожидается присутствие 18100 зрителей, среди них 150 белорусских болельщиков.
Поединок пройдет в Праге, на «Эден-Арене», вмещающей 20800 зрителей, и начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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Сегодня борисовский БАТЭ проведет в гостях первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Славии».
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