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«Славия» Прага – БАТЭ. Матч посетят 18100 зрителей, из них 150 – болельщики борисовчан

25.07.2017 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня борисовский БАТЭ проведет в гостях первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Славии».

На игре ожидается присутствие 18100 зрителей, среди них 150 белорусских болельщиков.

Поединок пройдет в Праге, на «Эден-Арене», вмещающей 20800 зрителей, и начнется в 20.00 по белорусскому времени.

 
 
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Сегодня борисовский БАТЭ проведет в гостях первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Славии».

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