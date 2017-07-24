Трехкратный чемпион мира Зарипов попался на допинге

МИНСК, 25 июл — Sputnik. КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского"Ак Барса" Данис Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский "Металлург", отстранен до мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.



© Sputnik Максим Богодвид Мутко назвал глупостью обвинения СМИ в применении допинга сборной РФ

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA. В допинг-пробе 36-летнего спортсмена после одного из матчей чемпионата КХЛ были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дело Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия его в соревнованиях до 22 мая 2019 год

Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что все, кто нарушают, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания.

"Если виновен — то будет дисквалификация", — сказал глава ведомства.

Вместе с тем, министр призвал не рубить с плеча, а разбираться в каждом конкретном случае. "Человека обвинить очень легко!" — отметил Колобков.

Магнитогорский "Металлург" проводил собственное расследование по ситуации с положительной допинг-пробой Даниса Зарипова, привлекая независимых специалистов, но ничего экстраординарного не нашел, заявил вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

7 июля "Ак Барс" объявил, что Зарипов вернулся в казанскую команду, подписав двухлетний контракт. При этом клуб знал о незначительном превышении нормы в допинг-пробе нападающего.

"До сегодняшнего дня контракт так и не активирован, не вступил в силу, потому что мы проводили более углубленный медосмотр, нам потребовались дополнительные консультации специалистов-медиков, поэтому Данис и выезжал за границу. На сегодня мы убеждены, что со здоровьем у него все в порядке, и он может быть допущен. Но эта новость как снег на голову", заявил директор ООО "СКП "Татнефть — Ак Барс" Шамил Хуснутдинов.

"Нападающий Данис Зарипов является легендой хоккейного клуба "Ак Барс", казанцы совместно с магнитогорским "Металлургом" окажут игроку всестороннюю помощь по вопросам апелляции на решение об отстранении в связи с положительной допинг-пробой, констатировал он.