Допинг-скандал в КХЛ: Зарипов, Смит и Конев отстранены IIHF от игр

МИНСК, 25 июл — Sputnik. В спортивном мире очередной допинговый скандал — защитники Андрей Конев и Дерек Смит, а также нападающий Данис Зарипов уличены в применении допинга: препаратов, относящиеся к классам S6.b.



© Sputnik Михаил Мокрушин Трехкратный чемпион мира Зарипов попался на допинге

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

В допинг-пробе Конева и Смита обнаружены стимуляторы, в анализах Зарипова кроме них оказались также следы диуретиков и маскирующих агентов.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дело Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия его в соревнованиях до 22 мая 2019 года. Канадец Смит отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017 года.

"Адмирал" расторг контракт с Коневым еще в начале мая, а "Медвешчак" и вовсе покидает Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и в следующем сезоне будет выступать в Австрийской хоккейной лиге (EBEL). Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" в свою очередь уже начал заниматься подготовкой к подаче апелляции на дисквалификацию форварда Даниса Зарипова

Чем известны спортсмены

36-летний Данис Зарипов четыре раза завоевал Кубок Гагарина: дважды — в составе "Ак Барса" (в 2009 и 2010 годах), дважды — в составе магнитогорского "Металлурга" (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 за "Магнитку" Зарипов набрал 45 очков (16 шайб + 29 передач), а в 18 играх плей-офф записал себе в актив 22 очка (15+7). Всего в КХЛ (включая плей-офф) на его счету 565 очков (254+311) в 603 матчах.

Выступавший за владивостокский "Адмирал" Андрей Конев, которому в январе исполнилось 28 лет, в прошлом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ сделал две результативные передачи в 24 матчах, а в 6 матчах плей-офф баллов за результативность не получил.

32-летний Дерек Смит в КХЛ защитник загребского "Медвешчака", в 44 играх регулярного чемпионата он набрал 9 очков (2 шайбы + 7 передач).

Беларусь скандал не коснулся

Хоккеисты минского "Динамо" в допинговом скандале не замешены. Клуб продолжает активную подготовку к десятому сезону КХЛ. На этой неделе, 26 июля, подопечные Горди Дуайера примут участие в "Кубке Минска" — первый матч 26 июля против московских одноклубников. А первую встречу в КХЛ минчане проведут 23 августа против финского "Йокерита".