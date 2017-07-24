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Никита Букаткин: «В интернете легче всего писать: футболистов надо убирать, тренера выгонять. А где вы были год или два назад? Нигде»

25.07.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Никита Букаткин в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поговорил о комментариях в интернете.

– Не отвернется публика от брестского «Динамо» после поражения в Лиге Европы?

– Может, в целом зрительские ряды и поредеют. Но настоящие болельщики останутся с командой. На трибунах, а не на форумах в интернете, где легче всего писать после каждой игры: футболистов надо убирать, тренера выгонять — а вот мы все такие преданные! А где же вы были год или два назад? Нигде. Как сидели возле мониторов, так и сидите. И если их не будет на стадионе, это даже пойдет в плюс.

Пусть придут четыре-пять тысяч, но тех, кто переживает за команду и при поражениях — и когда не все получается в игре. Кстати, в этом смысле отрадно, что даже при счете 0:3 в матче с «Альтахом» практически никто не покидал трибуны. Кто же пришел футбол посмотреть только во вторую очередь, а в первую – пива попить и себя показать, конечно, ушли. И потом начинают обсуждать: кого понабирали? У вас такие деньги, такие легионеры, а вы не играете!

Настоящие же болельщики просто молодцы — аплодировали команде после финального свистка, пусть даже ей было очень тяжело осознавать, что не порадовала брестчан, – заявил Букаткин.

 

 
 
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Полузащитник Никита Букаткин в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поговорил о комментариях в интернете.

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