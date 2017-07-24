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«Реал» договорился о покупке Мбаппе за 160-180 млн евро

25.07.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб заплатит за футболиста 160 миллионов евро. Еще 20 миллионов «Монако» может получить впоследствии в виде бонусов. По другой информации, сперва «Реал» заплатит 150 миллионов евро, а еще 30 миллионов «Монако» может получить в виде бонусов.

Нападающий может стать самым дорогим футболистом в истории. Сейчас рекорд принадлежит полузащитнику Полю Погба, которого «Ювентус» в прошлом году продал «Манчестер Юнайтед» за 105-110 миллионов евро.

Когда «Реал» и «Монако» окончательно согласуют все детали трансфера, Мбаппе заключит с мадридским клубом шестилетний контракт. Его зарплата составит 7 миллионов евро за год. Такую сумму игрок будет получать в «Реале» уже после вычета налогов. Стороны намерены оформить трансфер в ближайшие дни.

 
 
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«Реал» достиг принципиальной договоренности с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе.

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