ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

13 клубов китайской суперлиги могут пропустить сезон из-за долгов

25.07.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

13 клубов Китайской суперлиги имеют долги по зарплатам и премиям перед своими футболистами.

До 15 августа команды обязаны покрыть все задолженностями и предоставить доказательства Ассоциации футбола Китая.

В случае, если требования не будут выполнены, клубы могут быть наказаны исключением из числа участников чемпионата на следующий сезон.

В число клубов-должников попали «Шанхай Шеньхуа», за который выступают Карлос Тевес, Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин, «Гуанчжоу Эвергранд» (Паулиньо) и «Шанхай Теллэйс» (Халк, Оскар, Андре Виллаш-Боаш).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 клубов Китайской суперлиги имеют долги по зарплатам и премиям перед своими футболистами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Никита Букаткин: «В интернете легче всего писать: футболистов надо убирать, тренера выгонять. А где вы были год или два назад? Нигде»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика