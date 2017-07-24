|
13 клубов китайской суперлиги могут пропустить сезон из-за долгов
25.07.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
13 клубов Китайской суперлиги имеют долги по зарплатам и премиям перед своими футболистами.
До 15 августа команды обязаны покрыть все задолженностями и предоставить доказательства Ассоциации футбола Китая.
В случае, если требования не будут выполнены, клубы могут быть наказаны исключением из числа участников чемпионата на следующий сезон.
В число клубов-должников попали «Шанхай Шеньхуа», за который выступают Карлос Тевес, Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин, «Гуанчжоу Эвергранд» (Паулиньо) и «Шанхай Теллэйс» (Халк, Оскар, Андре Виллаш-Боаш).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 клубов Китайской суперлиги имеют долги по зарплатам и премиям перед своими футболистами.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии