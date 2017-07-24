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«Барселона» рассматривает Инсинье и Дибалу как замену Неймару
25.07.2017 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» заинтересована в атакующих игроках из серии А.
Каталонский клуб рассматривает нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу и полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье в качестве замены форварду Неймару, который близок к переходу в «ПСЖ».
«Барселона» может потратить на укрепление состава деньги, полученные от продажи бразильца. Ожидается, что «ПСЖ» заплатит за него 222 миллиона евро, такая сумма отступных указана в контракте Неймара.
Дибала и Инсинье в апреле продлили соглашения со своими клубами. Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2022 года.
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«Барселона» заинтересована в атакующих игроках из серии А.
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