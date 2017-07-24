Олег Кубарев: «Так сложились обстоятельства, что я в некотором роде выступаю в качестве пожарного»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев рассказал о решении возглавить жодинский клуб.

– Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды, тем не менее, вы это сделали. Чем было обусловлено такое решение?

– Прежде всего, могу сказать, что я не суеверный. К тому же, в юрмальском «Спартаке» я работал два раза, и второй год был для меня удачным. А если говорить о жодинском «Торпедо», то это уже мой четвертый раз, или даже пятый – сначала я играл здесь еще юношей, затем три раза приходил игроком. Ни разу я здесь команде игры не испортил, а в свой последний приход в «Торпедо» игроком даже был капитаном. Потом, как вы знаете, не без успехов работал в Жодино тренером.

Что касается нынешнего прихода, то так сложились обстоятельства, что я в некотором роде выступаю в качестве пожарного. Не скажу, что ситуация в «Торпедо» проблемная, но команда осталась без тренера, пришлось оперативно принимать решение, и руководство позвало меня. Наверное, сыграло свою роль то, что я местный, что раньше работал в клубе, поэтому смогу быстрее войти в курс дел и процесс адаптации не будет долгим.

– Руководство клуба поставило перед вами какую-то конкретную задачу?

– Да, задача – постараться занять четвертое место. Если получится больше – хорошо, это будет считаться успехом. К этим ориентирам мы и должны стремиться, нацеливать на это команду.

– Те позиции, которые «Торпедо-БелАЗ» занимает после первого круга, делают эту задачу слишком сложной для выполнения?

– Есть, конечно, некоторое отставание, но есть календарь, и все находятся в равных условиях. Сейчас в первую очередь нужно думать о себе, а не смотреть на других, и стараться, чтобы команда во втором круге сыграла сильнее. Задача может быть решена.

– Наверное, ситуацию несколько усугубляет скорое закрытие трансферного окна? Реально ли в оставшееся до 4 августа время провести укрепление состава, есть ли у вас какие-то наметки?

– Мы надеемся на это, наметки есть и в ближайшее время какие-то из них намереваемся воплотить. Если даже не успеем до закрытия трансферного окна, есть вариант подписания свободных агентов. Так что в любом случае мы укрепимся и заполним все вакансии.

– Изменения в тренерском штабе ограничатся приходом вашего помощника Павла Евсеенко?

– Придет еще тренер по физподготовке и, наверное, на этом все – остальные тренеры останутся те же.

– Сегодня вы провели с командой первую тренировку. Какие впечатления?

– Эту тренировку мы провели таким образом, чтобы больше познакомиться с игроками. Нужно присмотреться, изучить – за один день я не могу полностью оценить состояние команды. Но исходя из того, что я увидел сегодня и на воскресном спарринге, сделал вывод, что свое видение мне еще предстоит до игроков доносить. Пока у меня несколько иное понимание игры, нежели у футболистов, – сказал Кубарев.