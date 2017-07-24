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Кривец перешел в польскую «Арку»

25.07.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Сергей Кривец перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни. Контракт подписан сроком на 1 год с опцией продления.

В прошлом сезоне Кривец выступал в «Висле», провел 23 матча в чемпионате Польши, забил 2 мяча.

В сезоне-2016/17 «Арка» заняла в чемпионате 13-е место, стала обладателем Кубка Польши. В нынешнем сезоне новый клуб Кривца сыграет в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда.

Подробная статистика 31-летнего полузащитника здесь.

Кривец перешел в польскую «Арку»

Фото: официальный сайт «Арки»

 
 
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Белорусский полузащитник Сергей Кривец перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни.

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