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Кривец перешел в польскую «Арку»
25.07.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Сергей Кривец перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни. Контракт подписан сроком на 1 год с опцией продления.
В прошлом сезоне Кривец выступал в «Висле», провел 23 матча в чемпионате Польши, забил 2 мяча.
В сезоне-2016/17 «Арка» заняла в чемпионате 13-е место, стала обладателем Кубка Польши. В нынешнем сезоне новый клуб Кривца сыграет в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда.
Подробная статистика 31-летнего полузащитника
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Белорусский полузащитник Сергей Кривец перешел в польский клуб «Арка» из Гдыни.
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