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Мэр города Мон-де-Марсан съел крысу – он обещал это сделать, если «Барса» выбьет «ПСЖ» из ЛЧ

25.07.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Шарль Дайо, мэр французского города Мон-де-Марсан, сдержал обещание.

В прошлом сезоне «ПСЖ» играл с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче французская команда победила со счетом 4:0. После этого Дайо заявил, что съест крысу, если «Барселона» пройдет дальше. Ответный матч закончился со счетом 6:1 в пользу каталонской команды. «Барселона» прошла «ПСЖ».

Дайо выполнил свое обещание. В воскресенье он публично съел крысу и заявил, что по вкусу она напомнила ему кролика.

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