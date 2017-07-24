Тренер юношеской сборной Беларуси Крутов: «Вызов через «Вконтакт» мы не делаем. Через социальные сети я разговариваю с футболистами»

Помощник главного тренера юношеской сборной Беларуси Иван Крутов рассказал, почему написал о возможном вызове в сборную Илье Шкурину через социальную сеть.

«Через социальные сети я разговариваю со всеми футболистами, которые привлекаются в сборную. Я интересуюсь их игровым тонусом, здоровьем. Узнаю, травмирован ли он, задействован ли в тренировочном процессе, тренируется он с дублем или с основной командой и так далее. Но вызов через «Вконтакт» мы не делаем. Главный тренер сборной уже связывается с главным тренером клуба, где выступает футболист, непосредственно с самим футболистом и Федерацией футбола, высылает официальный факс с вызовом на клуб», – сказал Крутов.

Исаев – о приглашение в сборную через VK: «Кто этот человек? И почему он в социальной сети приглашает в сборную?»