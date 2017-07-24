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«Славия» – БАТЭ. Бага выйдет в стартовом составе, Гордейчук остался в запасе

25.07.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренеры «Славии» и БАТЭ назвали составы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

БАТЭ: Щербицкий, Бага, Гайдучик, Яблонский, М.Володько, Кендыш, Драгун, Стасевич, А.Володько, Иванич, Сигневич.

Запасные: Веремко, Булят, Березкин, Пикк, Туоминен, Гордейчук, Гвилия.

Славия: Лаштувка, Фридрих, Югас, Дели, Боржил, Нгаде-Нгаджи, ван Бурен, Ротань, Гушбауэр, Данни, Шкода.

Запасные: Коварж, Алтынтоп, Мингазов, Билек, Соучек, Мешанович, Швенто.

 
 
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Главный тренеры «Славии» и БАТЭ назвали составы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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