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Никита Букаткин: «Брестское «Динамо»? «Белшины» точно не будет, как все думают и хотят»

25.07.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

— Держишь ли обиду на руководство «Динамо», за прекращение сотрудничества с тобой? Ведь на поле ты был не хуже остальных, а по самоотдаче один из лучших однозначно...

— Без обид, как вышло, так вышло. Время всё расставит.

— Если вновь будет возможность вернуться в «Динамо-Брест», примешь предложение?

— Конечно. С радостью вернусь в Брест.

— Как думаешь, у брестского «Динамо» есть дальнейшие перспективы, или это клуб, который как некоторые считают, продолжение «Белшины»?

— «Белшины» точно не будет, как все думают про это и хотят :) Я надеюсь и верю, что все хорошо будет, – сказал Букаткин.

 
Теги: Брест
 
 
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».

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