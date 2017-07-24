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Никита Букаткин: «Брестское «Динамо»? «Белшины» точно не будет, как все думают и хотят»
25.07.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».
— Держишь ли обиду на руководство «Динамо», за прекращение сотрудничества с тобой? Ведь на поле ты был не хуже остальных, а по самоотдаче один из лучших однозначно...
— Без обид, как вышло, так вышло. Время всё расставит.
— Если вновь будет возможность вернуться в «Динамо-Брест», примешь предложение?
— Конечно. С радостью вернусь в Брест.
— Как думаешь, у брестского «Динамо» есть дальнейшие перспективы, или это клуб, который как некоторые считают, продолжение «Белшины»?
— «Белшины» точно не будет, как все думают про это и хотят :) Я надеюсь и верю, что все хорошо будет, – сказал Букаткин.
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Экс-полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин ответил на вопросы подписчиков паблика «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте».
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